Lotito attacca al Tg1: "Sarri è stato tradito"

ROMA - Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato in serata un'intervista esclusiva al TG1 parlando delle inaspettate dimissioni dell'allenatore Maurizio Sarri dopo la sconfitta di lunedì scorso contro l'Udinese. "Sarri è stato tradito" ha affermato il presidente biancoceleste. “L’addio di Sarri non era nell’aria - ammette Lotito al TG 1 - è stato un fulmine in ciel sereno. Ero in commissione finanza, e qualcuno mi ha chiesto: ma hai esonerato Sarri? Chi, io? No! E’ stato tradito dai comportamenti di alcune persone. C’è qualcosa di strisciante interno al gruppo. Una squadra che batte al Bayern Monaco e che perde contro l’Udinese, e non solo con l’Udinese... fatevi una domanda, e datevi una risposta. Martusciello? Non c’è una scadenza temporale. Toto Nomi? Non siamo Rischiatutto. La squadra ha bisogno di un allenatore che utilizzi bastone e carota. La squadra è arbitro di se stessa, non ha più alibi per scaricare su altri le responsabilità".