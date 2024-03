Lazio, due Lotito in uno

L a partita col Frosinone aveva importanza quasi esclusivamente per il Frosinone che insegue la salvezza. Per la Lazio, che fino a maggio vivrà di tre sfide, il derby e le due semifinali di coppa Italia, più eventualmente la finale, il risultato dello Stirpe non avrebbe - e in effetti non ha - spostato di un solo centimetro il giudizio sulla stagione: domani la squadra passa peraltro a Igor Tudor per cambiare pelle non solo tatticamente. Da tempo Lotito cercava un allenatore «bastone e carota», un muscolare, con il croato potrà finalmente soddisfare questa sua singolare esigenza.



A proposito di bastone, sono – come altri – rimasto colpito dalla sequenza di battute del Senatore che ha fatto seguito alle dimissioni di Sarri il quale, per dirla alla Mau, s’era letteralmente rotto i coglioni. Prima ha raccontato al Tg1 la sua verità, ovvero che l’allenatore «è stato tradito, c’è qualcosa di strisciante all’interno del gruppo». Quando ha appreso dell’aggressione fisica e verbale a Ciro e Jessica Immobile davanti al figlio di 4 anni, ci ha poi ricordato di vivere «sotto scorta da venti anni» aggiungendo che «ho ricevuto cinquecentomila chiamate di minacce a me e alla mia famiglia eppure non faccio tutto questo clamore. E non faccio comunicati». Nella stessa serata la società di Lotito ha espresso ufficialmente - e opportunamente - la propria solidarietà al centravanti, figura importante e rispettabilissima nella storia ultracentenaria della Lazio.