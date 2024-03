Nasce la Lazio di Tudor: quando arriva a Formello e il primo allenamento

ROMA - Igor Tudor, rientrato nel week-end a Spalato, ha seguito e studiato la Lazio in televisione. Tornerà a Roma domani o martedì. Il tecnico croato ha dato la propria disponibilità e restituito via mail il contratto firmato con scadenza 2025. L’accordo dovrà essere perfezionato e depositato a inizio settimana, al momento l’impegno riguarda i mesi conclusivi della stagione in corso e la prossima, non è prevista alcuna opzione di rinnovo, rimasta a margine dei colloqui avvenuti durante l’incontro di giovedì a Formello con il presidente Lotito e il ds Fabiani. Resta, solo dal punto di vista formale, da completare lo staff tecnico che seguirà l’ex difensore della Juventus nell’avventura biancoceleste. Le scelte sono state compiute.



Lo staff di Tudor: i nomi

La Lazio sta definendo la documentazione per mettere sotto contratto Ivan Javorcic, ex centrocampista croato di Brescia, Crotone, Treviso e Arezzo, ma soprattutto ex tecnico del Venezia, della Pro Patria (promossa sotto la sua guida dalla D alla serie C) e del miracolo Sudtirol, portato in B con un percorso da record nel 2021/22: è un altro primo allenatore, sarà il vice di Tudor. Tomislav Rogic diventerà il preparatore dei portieri, Giuseppe Maiuri il match analyst che lavorerà a stretto contatto con Enrico Allavena, di casa a Formello da una decina di anni. Alessandro Fonte e Simone Fugalli (promosso dalla Primavera) cureranno la preparazione atletica sino alla fine del campionato.

La ripresa degli allenamenti con Tudor