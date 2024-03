Lazio, nuovo test per Provedel: le sue condizioni

È stata una chiamata inaspettata, arrivata per via di un'emergenza dell'ultimo minuto. E proprio per questo, probabilmente, ancora più emozionante. Alla vigilia del match con il Frosinone, l'esterno della Lazio Gustav Isaksen ha ricevuto la prima convocazione da parte del ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, per prendere il posto dell'infortunato Skov Olsen (ex Bologna, ora al Bruges) in vista delle prossime partite contro Svizzera e Far Oer.

Lazio, i nazionali

Una sensazione unica per il giocatore biancoceleste, che alla prima stagione in Seria A è riuscito gradualmente a guadagnarsi sempre più spazio, crescendo partita dopo partita (ne ha collezionate 32 complessivamente, segnando 2 gol), fino ad arrivare appunto a questo premio: «È surreale - ha detto a caldo a TV Midtvest - e sono così entusiasta di tutto questo. È un sogno enorme che si realizza. Sarà davvero emozionante. Sono profondamente felice ed estremamente eccitato di avere la possibilità di giocare per la mia nazionale. Sarà davvero incredibile». Un motivo di soddisfazione ovviamente pure per la famiglia, come raccontato da papà Klausi: «Gustav era davvero emozionato. Era importante per lui, lo sognava fin da quando era un bambino nella nostra casa a Hjerk». Con la sua chiamata, sale così a quattro il numero di laziali impegnati nelle rispettive selezioni. Insieme a lui ci sono l'albanese Hysaj (amichevoli con Cile e Svezia), il montenegrino Marusic (Bielorussia e Macedonia del Nord) e l'azzurro Zaccagni (Venezuela ed Ecuador). Per loro l'avventura con il nuovo allenatore Igor Tudor inizierà in ritardo rispetto ai compagni di squadra, che invece da mercoledì si metteranno a disposizione del croato in vista della ripresa del campionato in programma il 30 marzo contro la Juventus.

Lazio, le condizioni di Provedel

Per l'occasione è probabile che possano essere recuperati anche Rovella e Patric (oltre a Mario Gila, solo affaticato e comunque in panchina con il Frosinone). Il centrocampista ha giocato la sua ultima partita il 4 febbraio, poi è rimasto ai box per via della pubalgia. Dal centro sportivo di Formello filtrano sensazioni positive in ottica di un suo ritorno per il rush finale. Per quanto riguarda il difensore, l'ultima partita è quella del 18 febbraio con il Bologna, poi un problema alla caviglia lo ha portato ad accusare successivamente un risentimento all'inguine. Anche lui, così come Rovella, dovrebbe tornare a lavorare in gruppo nel corso di questa settimana. Si sottoporrà invece a dei controlli nei prossimi giorni Luca Pellegrini, uscito dal campo nell'intervallo per un piccolo problema alla caviglia che al momento non sembra preoccupare. Tra oggi e domani ci saranno pure dei nuovi testi per Provedel, uscito con una brutta distorsione, anche lui alla caviglia, dal match con l'Udinese: gli accertamenti a caldo non avevano evidenziato fratture scheletriche, ma era stato notato un possibile interessamento del legamento che aveva fatto ipotizzare almeno un mese di stop. Da questi accertamenti si capirà l'entità dell’infortunio e verrà stabilito quanto tempo dovrà restare effettivamente fuori.