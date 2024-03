Lazio, bonus Champions per Tudor: i dettagli del contratto

Lazio, il piano

Partendo dalla nona posizione attuale, creare delle tabelle sarebbe probabilmente deleterio e demotivante. La Lazio non è nelle condizioni di farlo, il suo cammino non dipende esclusivamente da sé stessa, ma è solo su di lei che deve concentrarsi per provare a ottenere il massimo. Deve vincere il maggior numero di incontri, lavorando sodo e cercando di avvicinarsi più possibile alla zona Champions. È quella al momento la "luna biancoceleste", quell'obiettivo che la squadra di Tudor utilizzerà come stimolo motivazionale per vivere in un modo diverso il finale di stagione. Dovrà lottare per arrivarci o quantomeno per avvicinarsi. Anche perché solo facendo in questo modo, avrà delle opportunità di finire "in mezzo alle stelle", quelle che a oggi sono rappresentate dall'Europa League e, in alternativa, dalla Conference. Due opzioni chiaramente meno blasonate rispetto al massimo palcoscenico continentale, ma che a oggi sono tutt'altro che scontate, sebbene rappresentino un'ancora di salvezza per la stagione. Dunque, giusto non porsi limiti, giusto puntare alla Champions. Mal che vada, ci si sarà comunque avvicinati all'Europa.