Tudor e la Lazio, il doppio retroscena e i messaggi su Whatsapp con l’ex leggenda

Igor Tudor ha preso il posto di Sarri, è lui il nuovo allenatore della Lazio, ma la sua carriera poteva incrociare i biancocelesti molto prima: "Sarei potuto venire alla Lazio da giocatore, in prestito, ma non so per quale motivo la trattativa a un certo punto si fermò". Lo ha rivelato proprio lui in occasione della conferenza stampa di presentazione. Non solo.