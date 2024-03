Kamada accoglie Tomiyasu: “Benvenuto a Roma, fratello”

ROMA - Nei suoi primi mesi in biancoceleste non ha brillato, ma l’arrivo del nuovo tecnico Igor Tudor potrebbe regalargli una nuova possibilità. Diachi Kamada ha già parlato con il suo nuovo mister che potrebbe rilanciarlo a ridosso delle punte; è quello il suo ruolo naturale - quello di trequartista - posizione in cui il calciatore nipponico si è espresso nel miglior modo nelle ultime stagioni.