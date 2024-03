Lazio, in cinquantamila alla prima di Tudor

ROMA - Juve, Juve e Roma. E poi di nuovo la Juve: è la combinazione da spavento che non mette paura ai tifosi laziali. Un periodo di fuoco per ripartire dalla sosta, sarà quello decisivo. Il battesimo di Tudor prevederà il meglio immaginabile a stretto giro. Da sabato 30 marzo a sabato 6 aprile, tre big match in otto giorni, determinanti per il finale di stagione e da vivere a petto in fuori. Lo scherzo del calendario va sfruttato a proprio favore e trasformato in una piacevole sorpresa. La "nuova" Lazio prova a farsi spingere dai suoi tifosi: la rabbia per lo scossone post-dimissioni di Sarri deve essere tramutata in cattiveria in campo e carica sugli spalti. Un investimento d'amore in tutti i sensi, compreso quello economico.



La vendita dei biglietti

La vendita dei biglietti per la semifinale di ritorno si è aperta venerdì e fino alle 24 di martedì 26 marzo avranno la prelazione sul proprio posto gli abbonati della stagione 2023-24. Poi dalle 16 di mercoledì 27 marzo (fino alle 21 del 23 aprile) sarà aperta a tutti. Contemporaneamente procede quella per la stessa partita di campionato (che riaprirà le danze al termine della pausa) e anche per il primo round di Coppa Italia da affrontare a Torino: capienza di 2.099 posti (39 euro) nel Settore Ospiti dell'Allianz Stadium. Una tappa alla volta, quella inaugurale è Lazio-Juve del 30 marzo (fischio d'inizio alle 18). Ci saranno tre gare di cartello di fila, si sommeranno tensioni e (o) soddisfazioni, in vista incroci suggestivi e appuntamenti cruciali consecutivi.

Le tappe della Lazio di Tudor