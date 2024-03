Lazio, Tudor punta la Juve: ci sono Guendouzi e Patric

FORMELLO - Avanti tutta verso il debutto, Igor Tudor studia la sua Lazio. La fa sudare da giorni nonostante il gruppo ridotto per via degli impegni delle nazionali. Guendouzi è rientrato, così come Marusic e Hysaj. Per loro stamattina la prima seduta con il nuovo allenatore. Tanta pioggia sui campi di Formello: prima palestra, poi prove tattiche sempre con il 3-4-2-1. Si è rivisto in gruppo Patric, fuori da circa un mese per problemi fisici. È a disposizione.