Derby Roma-Lazio, quanti laziali ci saranno all'Olimpico

I numeri per il derby: ecco i biglietti venduti

Un aumento naturale e inevitabile vista la posta in palio e tutto quello che si porta dietro la sfida ai cugini (la terza di questa di stagione, dopo lo 0-0 in campionato all'andata e la vittoria per 1-0 in Coppa Italia firmata dal rigore di Zaccagni): questo nonostante il clima tutt'altro che disteso nell'ambiente laziale, una condizione inevitabile nel corso di questo periodo di transizione che ha portato alle dimissioni di Sarri e al conseguente arrivo in panchina di Igor Tudor. Che dopo il suo esordio con la Juventus alle 18 di domani (altra sfida per la quale è stata già ampiamente superata quota 50.000 spettatori, con 25.500 biglietti venduti), si dovrà subito confrontare con la stracittadina (e con Daniele De Rossi alla sua prima sfida alla Lazio da allenatore). Un match che proprio per il momento in cui arriva presenta un significato ancora più importante rispetto alla norma e che potrebbe offrire da una parte motivazioni extra per il finale di stagione, dall'altra nuove complicazioni per l'insediamento del tecnico croato sulla panchina biancoceleste. I tifosi della Lazio, ovviamente, si augurano che prenda piede la prima delle due opzioni e per questo continueranno ad acquistare biglietti nei prossimi giorni.