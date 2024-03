Lazio, la carica di Castellanos: "Tudor ci ha chiesto intensità"

Castellanos e la doppia sfida alla Juve: "Due gare insidiose"

La Lazio affronterà due volte la Juventus nel giro di pochi giorni: prima in campionato, poi nell'andata delle semifinali di Coppa Italia: "La doppia sfida la renderà più insidiosa. Però abbiamo preparato bene questa partita. Sappiamo quanto siano importanti i tre punti per noi e per i nostri tifosi. l due gol nell'ultimo turno di campionato sono stati fondamentali per me e per la squadra. Segnare con questa maglia aiuta sempre, ancora di più dare una mano alla Lazio in ogni minuto che gioco". Castellanos sogna di diventare titolare nella Lazio e di essere convocato da Scaloni. "Giocare in Italia mi può aiutare tanto, fare gol contro le difese italiane non è mai facile. La Selección è campione del mondo in carica e ha una rosa piena di campioni. Entrare a farne parte è difficile, può accadere solo lavorando ogni giorno al massimo".