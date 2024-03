Pedro: "Con la Juve vittoria pesante". Poi la battuta sul derby con la Roma

La Lazio si gode il momento dopo l'importante vittoria conquistata all'Olimpico contro la Juventus . La squadra di Tudor martedì tornerà in campo contro i bianconeri in Coppa Italia, per poi proiettarsi al derby con la Roma del prossimo 6 aprile. Al termine della sfida con la Juve, decisa da un gol di Marusic , Pedro ha messo in risalto l'importanza del successo: " Tudor ha lavorato bene , ha dato una nuova idea di gioco pressando alto e uomo su uomo. Lo abbiamo fatto molto bene contro una squadra forte. Diamo tanto valore a questa vittoria , fra due giorni giocheremo di nuovo contro di loro in Coppa Italia. Dobbiamo fare un'altra partita cosi' per andare avanti".

Pedro e il pensiero al derby con la Roma

Pedro ha poi proseguito: "Loro giocano molto bene in contropiede, Chiesa da' sempre una spinta in piu' ma noi abbiamo combattuto fino alla fine e la vittoria e' meritata. Abbiamo creato piu' di loro. Dobbiamo continuare con questa idea e vediamo come finiamo la stagione. E' una vittoria pesante, ancora siamo li' per andare avanti in classifica, era importantissima. Questo ruolo? Per me va molto meglio giocare dietro la punta che a tutta fascia". Una chiosa sul prossimo derby contro la Roma: "Ora pensiamo alla Juventus per la Coppa Italia poi c'e' il derby, importantissimo per tutti. Lo prepareremo al meglio, vedremo se riusciremo a fare come oggi una bella vittoria".