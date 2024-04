Chi sono le wags della Lazio: Jessica Immobile la regina, lady Tudor al debutto nel derby

Le più famose wags, in casa Lazio, sono Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, e Chiara Nasti, moglie di Mattia Zaccagni. E anche ex fidanzata di Nicolò Zaniolo, all'epoca alla Roma e ora all'Aston Villa. Sono trascorsi pochi anni, ma sembra una vita. Chara Nasti, così come Jessica, è un'influencer che alterna moda e vita privata e forse non è un caso che le due siano diventate amiche. Molto amiche, tanto che il piccolo Thiago, il primogenito di casa Zaccagni, ha come padrino e madrina il capitano della Lazio e sua moglie.

Chi sono le wags della Lazio Non solo loro, però: a Fomello, per coniugare sport e vita privatra, c'è soprattutto Olivia Møller Holdt, classe 2001, compagna del danese Isaksen. Segni particolari? Anche lei è una calciatrice professionista. Gioca al FC Rosengard, società di calcio femminile svedese di Malmö che milita nella massima serie. Complici i tanti impegni calcistici, non sempre riesce a essere presente a Roma, ma riesce a capire benissimo le esigenze del fidanzato. Felipe Anderson si è sposato pochi mesi fa con con Lohanne Nascimento e Lazzari la scorsa estate ha detto sì a Diletta Daolio. Tra le altre wags ci sono Patricia Venegas (con Luis Alberto) ed Elisa Liberati, da anni al fianco di Cataldi. Patricia è anche il nome della compagna di Pedro: dopo tre maschi avuti dalla precedente moglie, regalerà all'attaccante la prima femminuccia, Adriana. Come Sarah Felberbaum dall'altra parte, debutto da wags al derby anche per la moglie di Igor Tudor: Stefanija Lesic. Negli Anni 90 ha conquistato il titolo di Miss Dalmazia, poi ha conosciuto Tudor e ha smesso con le passerelle. I due si sono incontrati nel 2005 e hanno tre figli: Roko, Mila, ed Eva. Tudor e signora sono molto riservati, ma sembra che lei sia rimasta, almeno per ora, a Spalato, facendo la spola con l'Italia quando serve. Molto social è anche Anabel Hernandez, la compagna di Patric da un paio d'anni: all'inizio hanno tenuto nascosto il loro rapporto, ma quando gli indizi social erano ormai troppi sono usciti allo scoperto. Niente di segreto, anzi, visto che ne ha parlato lo stesso Tudor: Casale è da poco diventato papà, in famiglia è arrivato Leonardo e lui e mamma Valentina sono al settimo cielo.

Lady Mandas e la "citazione" di Jessica Immobile Capitolo portiere: con Provedel out, in porta toccherà a Mandas. La fidanzata Athina, fashion stylist, è sempre al suo fianco. Anzi, sulla sua mano: prima di ogni partita, quasi sempre mentre c'è l'inno, il portiere della Lazio si bacia il polso sinistro come fosse un portafortuna. E lei si emoziona, tanto che quando Christov ha esordito proprio nel derby di coppa Italia il suo unico commento è stato: "Hai dimostrato che a volte i sogni diventano realtà". Sarà un caso, o forse no, ma sono le stesse parole che Jessica Immobile ha usato quando Ciro ha vinto la Scarpa d'oro. Come Luca Toni, sposato con l'ex modella Marta Cecchetto, e Francesco Totti, all'epoca marito di Ilary Blasi. Ma questa è un'altra storia.

