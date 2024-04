Derby Roma-Lazio, Curva Nord e Distinti sold out: 17mila tifosi biancocelesti all’Olimpico

ROMA - Sold out in Curva Nord e Distinti, ieri sono stati venduti gli ultimi 1.200 biglietti destinati ai tifosi biancocelesti. Una sfida da disputare in "trasferta", il dato complessivo all'Olimpico ha superato le 64mila presenze. Tudor vivrà il suo primo derby sostenuto da 17mila laziali, non ci sarà nemmeno un seggiolino vuoto nei settori a loro riservati, proveranno a spingere la squadra per vincere la partita più sentita e accorciare in classifica proprio sui giallorossi. Giovedì sera, a poco meno di 48 ore dal fischio d'inizio, erano rimasti soli 1.200 tagliandi: la scorta si è esaurita poco dopo, ieri intorno all'ora di pranzo è terminata la disponibilità in Nord e nei settori adiacenti.