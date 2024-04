La Lazio si è bloccata in attacco: Immobile e Castellanos spariti nel derby

Esce fumo dall’attacco di questa Lazio in bianco. Immobile è scivolato via dal derby, lentamente, come una luce che si spegne, nell’intervallo, silurato dopo 45', è rimasto negli spogliatoi, non è più apparso. Castellanos, suo pallido vice, un tiro l’ha spedito tra le braccia di Svilar e uno l’ha ciabattato sul fondo, che svirgolata. Non li ha scossi neppure Tudor i centravanti della Lazio. Da quando è arrivato, in tre partite, ha raccolto solo il golletto-golazo di Marusic nel primo round con la Juve. Poi due clean sheet al contrario. Le carenze offensive restano i limiti più irrisolvibili della squadra.

Lazio, il problema degli attaccanti

Il gol è senza più padroni. Ciro aveva avuto un’occasionissima delle sue, se l’era divorata come troppe volte gli sta succedendo. Ha sparato fuori, senza neppure inquadrare la porta. Degli undici tiri totali della partita solo uno è finito nello specchio, quello del Taty, la famosa telefonata al portiere della Roma. La Lazio ha segnato solo 37 gol in 31 partite. La Lazio ha perso 13 partite su 31 per la prima volta dal 2008-09 (13 anche in quel caso con Delio Rossi in panchina). La Lazio non ha trovato il gol in due gare di fila contro la Roma in Serie A per la prima volta dal periodo compreso tra settembre 2013 e febbraio 2014 (due anche in quel caso). La Lazio, prima con Sarri, ora con Tudor, gioca a giocare. Ma non segna. Le mancano il passaggio finale, la zampata crudele. Ha perso le sue magiche scintille. Non ha più bomber.