Lazio, paura per Hysaj: la sua Ferrari va in fiamme, ecco cosa è successo

Hysaj bloccato nell'auto in fiamme: cosa è successo

Hysaj era in auto col suocero alla guida della sua ultima Ferrari, acquistata recentemente per 160mila euro. Durante la guida la vettura ha improvvisamente preso fuoco, con le portiere rimaste bloccate e i due uomini intrappolati all’interno. Alla fine Hysaj e il suocero sono alla fine riusciti a liberarsi, uscendo dalla vettura che è poi andata completamente distrutta. Ad assistere alla scena, da un'altra auto, la moglie. L'ipotesi più probabile per l'incendio è un difetto di fabbrica sulla vettura, per il quale il terzino biancoceleste ha sporto denuncia dopo aver evitato la tragedia.