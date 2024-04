Raiola rassicura Lotito: "Romagnoli resta alla Lazio"

ROMA - Diserzioni, addii. E’ sempre più angosciosa questa stagione della Lazio. Agli shock di Luis e Felipe non si aggiungerà Alessio Romagnoli, le voci che lo vogliono in partenza hanno spinto il suo manager, Enzo Raiola, a intervenire. Romagnoli ha scelto la Lazio due anni fa a fronte di una rinuncia economica, è stata una scelta d’amore. Scelta confermata. L’arrivo di Tudor, il cambio di modulo e modo di difendere, non lo spingeranno lontano.



Raiola, assicura che Romagnoli resterà alla Lazio o anche lui pensa all’addio?

«Le voci di imminente separazione o di rottura con la Lazio e la sua proprietà non esistono come anche quelle che vogliono Alessio scontento per il cambio di allenatore. Escludo scenari del genere. Romagnoli era ed è un giocatore della Lazio, due anni fa ha scelto di firmare con la società biancoceleste e fin quando rimarrà tale rispetterà il suo lavoro da professionista».



Prima dell’addio di Sarri c’era stata tensione con Lotito.

«Una piccola parentesi, si discuteva del ritiro, il giocatore ha già chiarito il fatto. Era stato soltanto un confronto tra presidente e calciatore, era finita lì. Nessuna ribellione da parte di Alessio. E’ tranquillo, sereno, non è cambiato niente nelle ultime settimane. Ha sposato un progetto e continua a farne parte. Quando ci sono cambi di guida tecnica possono crearsi alcune difficoltà, ma lui è a disposizione per fare il meglio per la Lazio. Tra l’altro adesso è in fase di recupero da un infortunio».



Out per un edema ad un polpaccio.

«Per fine settimana recupererà, presto sarà a disposizione. E non è vero che tira brutta aria nei suoi confronti o che sta pensando ad altro. Ripeto, è tranquillo e continuerà a fare quello che ha sempre fatto».



Lei gestisce anche Patric e Pellegrini.

«Patric è un combattente, si è messo subito a disposizione di Tudor. Con Sarri il rapporto era idilliaco, anche lui continuerà il suo percorso nella Lazio, ci mette l’anima. Pellegrini è stato un po’ sfortunato, tra infortuni e squalifiche, recupererà a breve e si metterà disposizione. E’ un giocatore in prestito, il riscatto è legato a delle condizioni. Vedremo».



Raiola, lei gestisce anche Pinamonti, si vociferò di lui per la Lazio in estate. Ha segnato 10 gol nell’anno peggiore del Sassuolo, quale sarà il suo futuro?

«Ora vuole salvare il Sassuolo, a fine anno si vedrà. Sono contento di ciò che Andrea ha dimostrato in questa situazione. Ci mette sempre il cuore. Decideremo con il Sassuolo».



Un nome per il futuro: Samed Bazdar, in rampa con il Partizan Belgrado, seconda punta di 20 anni, 5 gol nelle ultime 9 partite. Dove andrà in estate?

«E’ un giovane promettente, sta trovando continuità e gol in prima squadra. Molti club italiani ed esteri lo stanno seguendo».