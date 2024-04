Lazio, Zaccagni festeggia il rinnovo: il messaggio fa esaltare i tifosi

In volo con l'aquila sul petto

Si profila un ruolo da leader dunque nella prossima Lazio, panni che Zaccagni dimostra di poter vestire anche per il suo appassionato modo di celebrare la permanenza a Roma: "Vesto questa maglia dal 31 agosto del 2021, e la vestiró ancora per molti anni. Con l’orgoglio di chi crede che avendo come simbolo un’aquila non si può far altro che volare sempre più in alto. Insieme".