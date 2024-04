Lazio, uscirà un film su Maestrelli: ecco quando

ROMA - Un film su Tommaso Maestrelli presto disponibile. L’annuncio arriva direttamente dal figlio Massimo, che a Radiosei ha lanciato la bella novità: “A ottobre uscirà finalmente il film al cinema sul babbo ed è una cosa meravigliosa, come la mostra, perché si conosce la parte dell'uomo di babbo con tutto il percorso ed in piccola parte quella da allenatore, quindi siamo pronti per il film che uscirà ad ottobre”. Il prossimo 12 maggio si festeggeranno i 50 anni dal primo scudetto vinto dalla Lazio. Allenatore, leader e padre di quella incredibile squadra era proprio Tommaso Maestrelli. Un mito per tutti i tifosi biancocelesti, un grande uomo di sport per tutti gli appassionati di calcio. Non resta che attendere ottobre per vedere al cinema il film su questo incredibile personaggio.