Felipe Anderson: "Addio alla Lazio? C'è una cosa che non mi è piaciuta"

Felipe Anderson ha parlato del suo addio alla Lazio , destinazione Palmeiras , in diretta su DAZN dopo il successo in trasferta contro il Genoa : "Ho ringraziato tanto il presidente Lotito e il direttore Fabiani. Hanno rispettato la mia scelta. Saranno giorni di riflessione, voglio godermi ogni minuto con la Lazio".

Felipe Anderson sulle voci prima dell'annuncio sul suo futuro

Felipe Anderson ha poi aggiunto: "Non mi è mai piaciuto dover commentare le voci sul mio futuro ed era giusto comunicare per primo la scelta, per rispetto alla gente. Voglio che i nostri obiettivi siano raggiunti, fino alla fine sappiamo che dobbiamo vincere ogni partita. Devo esserci con testa e cuore fino alla fine".

Felipe Anderson dopo Genoa-Lazio 0-1

Non marginale, ovviamente, l'analisi del successo per 1-0 al Luigi Ferraris contro il Genoa: "Il primo tempo loro ci hanno messo in difficoltà. Sono una squadra tosta, compatta. Siamo stati bravi nel secondo tempo a sfruttare la nostra tecnica. Ci teniamo a dare il massimo in ogni partita, amiamo la nostra gente. Il nostro impegno dimostra che siamo un gruppo unito".