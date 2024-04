Lotito: "N'Dicka? Non ho attaccato la Roma. Sospensione per codice giallo? Mai successo"

ROMA - "Non ho attaccato la Roma sul caso N'Dicka, ho insegnato solo la norma a chi me lo ha chiesto". Così il presidente della Lazio, Claudio Lotito, fa chiarezza sulle sue dichiarazioni in merito alla sospensione del match tra Udinese e Roma dello scorso 14 aprile per il malore occorso al difensore giallorosso. "Il presidente Casini - spiega Lotito al 'Messaggero' - è stato ultra modo garantista perché aveva il potere di prendere la decisione in autonomia e invece l’ha rimessa al Consiglio che ha detto di attenersi allo statuto".