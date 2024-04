Lazio, dalla Bundesliga un indizio sul futuro di Kamada

MÖNCHENGLADBACH (GERMANIA) - Nel futuro ancora da chiarire di Daichi Kamada , un indizio arriva dalla Germania, che i rumors di mercato vorrebbero ancora una volta nel destino del centrocampista della Lazio , che dopo una stagione tormentata con Sarri in panchina, ha finalmente trovato continuità di impiego con Tudor , che al contrario ha sempre puntato sul nipponico, fino all'i nfortunio che lo ha estromesso dalla semifinale di Coppa Italia con la Juventus.

Una clausola da attivare

Kamada, che è approdato nella Capitale la scorsa estate a parametro zero, ha firmato un contratto annuale con i biancocelesti e potrebbe liberarsi con la stessa formula, a meno che il tecnico croato non lo convinca ad attivare la clausola che varrebbe il rinnovo per la nuova stagione. Nelle ultime settimane, però, è stato frequente l'accostamento del nome del nipponico a quello del Borussia M'Gladbach.