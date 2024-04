Tudor avverte la Lazio: “Ci aspetta una sfida difficilissima”

ROMA - La Lazio prova a ripartire dopo aver fallito l’accesso alla finale di Coppa Italia contro la Juventus. La formazione biancoceleste è attesa dalla sfida contro il Verona in programma sabato sera ( 20.45 ) allo stadio Olimpico . Il tecnico Igor Tudor è intervenuto in conferenza stampa per parlare del prossimo confronto di campionato contro l’Hellas.

Tudor: “Lazio-Verona è una sfida fondamentale”

“Abbiamo ancora un allenamento per preparare una partita molto importante - afferma il tecnico croato in conferenza stampa - quella con il Verona è la partita più difficile, una partita da non sbagliare. La Lazio deve fare punti per la classifica. Il Verona è una squadra tosta, è una sfida super difficile. Devo valutare ancora alcuni giocatori; qualcuno ha recuperato, qualcun altro va valutato. L’esperienza di Verona è stata importante per il mio percorso di crescita, ho iniziato ad allenare tredici anni fa, e ogni tappa è stata una tappa importante per il mio arricchimento professionale”.

Tudor: “Il mio primo mese di Lazio è stato positivo”

“Le difficoltà? Sono relative al poco tempo che abbiamo a disposizione per lavorare - sottolinea il mister laziale - l’aspetto positivo è la disponibilità dei calciatori, non abbiamo sbagliato un allenamento. Il mio primo mese di Lazio è stato positivo: non rinuncerei a niente rispetto a tutto quello che ho vissuto. Se devo scegliere, la partita più difficile è stata quella dell’esordio contro la Juve perché avevamo fatto cinque allenamenti. La cosa più importante è la strada, e la mentalità che deve portare avanti la squadra giorno dopo giorno”.