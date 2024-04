Lazio, la carica di Casale: "Ci aspettano cinque finali"

Casale e il futuro: "Possiamo sistemare la classifica"

La Lazio è reduce dalla vittoria 2-1 contro la Juventus nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Un risultato che non è però bastato ad evitare l'eliminazione. "C'è sicuramente rammarico per il risultato della gara di andata, ma anche orgoglio per aver recuperato una partita difficile, pareggiando i gol presi a Torino, prima di subire, in modo anche sfortunato il gol del 2-1. Abbiamo comunque dato una grande risposta, che in queto momento era la cosa più importante. Gli applausi dei tifosi a fine partita, nonostante l'eliminazione, hanno premiato il nostro atteggiamento". La Lazio è ancora in corsa per un piazzamento europeo: " Per noi sono cinque finali, vanno affrontate come fatto martedì contro la Juventus. Dopo una stagione complicata, fatta di alti e bassi, abbiamo la fortuna di poter sistemare la classifica. Ovviamente non dipenderà solo da noi ma cercheremo ugualmente di finire la stagione nel migliore dei modi".