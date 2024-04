Lazio, un Tudor d’assalto per l’Eurojackpot

ROMA - È u na corsa a punti tremenda e serve un finale da invincibili. La Champions s’avvicina e s’allontana. La corsa della Lazio è aperta, ma di nuovo complicata. è tornata settima. La Roma è quinta (59) con il punto di Napoli, è una posizione astratta perché l’Atalanta (sesta a 57) è a meno due e deve sempre recuperare la partita con la Fiorentina. «Non c’è da credere alla Champions, non c’è niente da calcolare. Dobbiamo dare tutto gara per gara poi tireremo le somme sperando che le altre facciano meno punti», è stato l’ordine impartito da Igor. Prossima tappa Monza, poi Empoli, Inter (fuori) e Sassuolo. Dodici punti sono il massimo, sotto i dieci è improbabile sperare. Il quinto posto vale la Champions, il sesto solo con combinazioni complesse. La Roma continua ad avere un calendario difficile (Juve e Atalanta nelle prossime due). L’Atalanta, in corsa su tre fronti, è attesa da Salernitana, Roma, Lecce e Torino. In ballo ha anche la finale di Coppa Italia del 15 maggio. La Lazio può ancora tentare il tutto per tutto, ma deve anche assicurarsi un posto in Europa League. Ieri si calcolavano i punti presi da Roma e Atalanta, vanno considerati anche quelli persi dal Napoli, adesso ottavo a meno 5 dai biancocelesti.



Lazio, la scossa data da Tudor

Tudor non è mai stato mister domani, è arrivato per tentare la risalita europea. Un futuro tutto al presente, fin da subito è stato il senso della sua missione. L’ultima Lazio di Sarri stava scivolando nel torpore vedendo i sogni svanire. Aveva ragione Mau, c’era bisogno di una scossa. Tudor ha ridato anima ai corpi. Con un’indiscutibile larghezza di mezzi e modi ha cambiato modulo, ha rilanciato rivoltosi (Luis Alberto) e dimenticati (Kamada). è entrato dentro la Lazio, ne ha rovesciato lo stile e le abitudini. C’è un’idea diversa di squadra. Igor ha chiuso l’era dell’estetica, ha aperto l’era della sostanza. Con nuovo spirito la Lazio è riuscita a conquistare 12 punti in 5 partite di A, media di 2,4 punti a gara (4 vittorie e una sconfitta pesantissima nel derby). La media di Sarri era 1,42 (40 punti in 28 partite).