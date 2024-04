Lazio, Mandas vola e ha un futuro da scrivere

ROMA - È un ragazzino, ma sa già come essere decisivo. La parata di Mandas è valsa almeno due punti in più in classifica. Ha detto "no" d'istinto, senza pensarci, con grande reattività ed esplosività delle gambe. Il tocco sotto misura su Coppola, l'unica vera grande occasione del Verona, ha permesso alla Lazio di chiudere il match con una vittoria pesantissima. E al 22enne portiere greco di prendersi le luci dei riflettori, proprio a pochi giorni dal rientro del titolare tra i pali, Ivan Provedel.



Lazio, la crescita di Mandas

Una grande risposta, quella dell'ex OFI Creta, che nel primo tempo invece non era stato eccezionale su un'uscita, calcolando male le distanze e rischiando di combinare un pasticcio. È stato l'unico neo di una partita che non aveva presentato particolari pericoli per lui, almeno fino a quando, con la Lazio avanti, è arrivata quella deviazione da due passi del difensore dell'Hellas, già pronto per l'esultanza di un potenziale 1-1. A urlare di gioia, però, è stato proprio Mandas, con una parata impressionante e decisiva quanto un gol segnato: «Continuiamo così! +3», ha scritto subito dopo il match in una delle sue stories pubblicate su Instagram. Sta sfruttando bene l'occasione che gli è capitata per l'infortunio di Provedel: nelle 9 partite giocate finora in stagione (10 considerando il suo ingresso nei minuti di recupero con l'Udinese), ha collezionato 4 clean sheet e incassato complessivamente 7 gol. Si tratta di un portiere con indubbie qualità e con ampi margini di miglioramento (ma almeno per il momento non è il caso di scomodare il paragone con Peruzzi), che può rappresentare il futuro della Lazio nei prossimi anni. Non è da escludere che la prossima stagione possa essere mandato in prestito da qualche parte per giocare da titolare e continuare così il suo percorso di crescita. Niente è deciso, su di lui la società sceglierà al termine della stagione, coinvolgendo anche il suo agente e il ragazzo stesso.



Lazio, riecco Provedel