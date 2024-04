Lazio, Immobile può restare ma riflette: attrazione Usa

ROMA - Non è contento, non può esserlo. Si allena e abbraccia Castellanos quando segna. Ciro si piega, ma non si spezza. Soffre per la Lazio , si è messo a disposizione di Tudor, spera di riuscire a lasciare un segno, dentro una stagione complicatissima, nelle ultime quattro partite di campionato. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, forse si confronterà con il tecnico croato . Conta la società più dei giocatori, come sottolinea Fabiani, costretto a inseguire e tamponare da mesi le dinamiche complesse dello spogliatoio. Nel suo ultimo intervento radiofonico, oltre a richiamare la ragion di stato e denunciare una piovra tentatrice, aveva dato l’avviso ai ristoratori e agli impiegati confidenti in servizio permanente a Formello. Il futuro non esclude sorprese di nessun tipo a breve giro di posta. Molto dipenderà dal piazzamento in campionato, dalla competizione europea a cui parteciperà la Lazio nella prossima stagione, al destino degli esuberi da sistemare.

Attesa Immobile

Immobile, di sicuro, è un caso a parte. Capitano e simbolo, centravanti in andare oltre la leggenda Piola, segnando 206 gol con la Lazio. Il suo primo obiettivo è chiudere il campionato nel miglior modo possibile. Ieri, sul profilo Instagram, ha pubblicato una foto che lo ritraeva con la moglie Jessica e la pancia sudata dopo un allenamento casalingo. «La rinuncia è l’eroismo della mediocrità» recitava la didascalia, prendendo in prestito una frase celebre di Natalie Clifford Barney, scrittice statunitense. Ciro non ha ancora deciso il proprio futuro. Deve fare i conti con l’età, è ancora convinto di poter dare tanto, se la condizione fisica lo assisterà. Per questo motivo ha intensificato gli allenamenti. Ha solo bisogno di tranquillità. Oggi prenderebbe in considerazione un’offerta seria e per giocare ad alto livello. Non ha mai ricevuto proposte concrete dall’Arabia Saudita, potrebbe essere attratto da New York e dalla Major League (ma il campionato è già partito e sul tavolo non c’è niente), valuta l’idea di chiudere la carriera con la Lazio, di cui è capitano, a fronte di un contratto da 4,2 milioni più bonus sino al 2026. Qualche buontempone, dotato di larga fantasia, ha scritto dell’Inter: meno di zero al momento e non ci sono proprio le condizioni.

Voci: Sanchez e Mandragora

Ieri un interista è stato invece avvicinato alla Lazio. Si tratta di Alexis Sanchez, in scadenza a giugno. In Argentina hanno scritto di un’offerta del club biancoceleste. Ha lavorato con Tudor a Marsiglia. Fabiani ha negato con decisione, il cileno peraltro va per i 36 anni e la Lazio ha bisogno di ringiovanire, lanciando un nuovo ciclo. Una consistenza superiore può invece essere legata a Rolando Mandragora, 26 anni, centrocampista della Fiorentina, in passato allenato anche da Tudor all’Udinese. A Firenze già da qualche settimana parlano dell’interesse del club biancoceleste. A Formello non hanno avviato alcun tipo di trattativa. In quel ruolo ci sono Rovella e Cataldi oltre a Kamada (se rinnoverà) e Guendouzi, se non chiederà la cessione a giugno. Varianti e variabili non trascurabili.