Lazio, Luis Alberto chiarisce: "Nessuna minaccia dai tifosi"

ROMA - Il secondo gol di Djuric ha lasciato l'amaro in bocca alla Lazio. Amarissimo. Non solo perché la squadra di Tudor ha pareggiato all'ultimo, ma anche perché si è fatta riprendere quasi allo scadere dopo essere andata due volte in vantaggio. Un pari che ha rallentato la corsa biancoceleste a un posto Champions e che ha spinto i tifosi giunti a Monza ad avere spiegazioni dai giocatori, con Luis Alberto tra i protagonisti del confronto.