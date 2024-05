Oddi: "Deluso dalla Lazio". Poi la dura critica a Casale e Romagnoli

ROMA - Con il pari a Monza la Lazio ha complicato, se non definitivamente perso, le speranze per un piazzamento Champions. La corsa si fa sempre più complicata e l'inciampo di sabato rischia di pesare come un macigno su questo finale di stagione. Djuric ha messo in ginocchio i biancocelesti, scatendando la frustrazione dei tifosi sui social. Anche Giancarlo Oddi, ex difenore della Lazio scudettata del '74, è rimasto piuttosto deluso dalla prestazione di Monza e, ai microfoni di Radiosei, non ha risparmiato qualche dura critica alla squadra.