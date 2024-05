Festa Lazio, l’eternità di Maestrelli

Cosa sono cinquant’anni? Un soffio di vento, un battito d’ali, l’eternità di un momento diventato epico. Oggi come il 12 maggio 1974 allo stadio Olimpico, avvolti dalle bandiere e dentro uno sventolio mai più visto. Oggi come il 14 aprile di cinquant’anni fa, 25ª giornata di campionato, intervallo di Lazio-Verona, quando Maestrelli ordinò ai biancocelesti di uscire subito dallo spogliatoio e riguadagnare il campo dopo un primo tempo senz’anima, il gol di Zigoni e l’autorete di Oddi. Lo scudetto stava rischiando di scivolare via, quella pausa irrituale e fuori dalle consuetudini si sarebbe trasformata in leggenda. Un quarto d’ora meditando la rimonta e in attesa, ognuno fermo nella propria posizione, l’Olimpico attonito, all’inizio sbigottito e poi sempre più fremente, appassionato, deciso a guidare la riscossa. Squadra e tifosi erano un corpo unico. Segnarono Garlaschelli, Nanni e Chinaglia. Tre gol, Lazio scatenata e ribaltone (da 1-2 a 4-2) nel giro di mezz’ora. Una domenica di svolta verso il titolo che questa mattina, per la gioia del popolo biancoceleste, riprenderà forma e colore per il cinquantesimo anniversario. Allora ecco l’idea di Gigi Martini, terzino all’olandese, paracadutista quando ancora giocava a calcio, pilota dell’Alitalia nella vita successiva, oggi solo velista con l’ultima tentazione da esaudire: attraversare l’Oceano Pacifico in solitario.