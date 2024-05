Inter-Lazio, le pagelle dei biancocelesti: Provedel insuperabile, Marusic leggerezza fatale

La formazione iniziale è forse azzardata, ma sul campo dà le risposte migliori. Non altrettanto le sostituzioni, che penalizzano la Lazio. Così arriva il pari.

Provedel 7,5

Rientrava dopo oltre due mesi e non avverte la ruggine, anzi.

Patric 5,5

Non riesce a tamponare le falle che si aprono sul centro destra. Si lascia saltare in testa da Lautaro, che centra il palo.

Casale 6,5

Governa bene il reparto difensivo, anche quando l’area diventa una tonnara.

Gila 6,5

Lavora bene su Thuram, che scappa soltanto una volta. Poi lo fa girare al largo.

Cataldi (35’ st) sv

Ultima mossa, decisiva al contrario…

Marusic 4,5

Si ritrova spesso in inferiorità, preso in mezzo dagli avversari. L’Inter esonda dalla sua parte. Non si riprende, anzi si fa sommergere da Dumfries.

Vecino 6,5

La sua cerniera in mezzo al campo è utile. Gli avversari ruotano, lui tiene la posizione, chiude e riparte. Sfiora il raddoppio, in diagonale.

Rovella 6,5

Debutto da titolare nella gestione Tudor. Trova una buona intesa con Vecino e innesca il vantaggio di Kamada.

Guendouzi (21’ st) 6

Meglio da mediano, che in posizione più avanzata.

Pellegrini 6

Non ha avversari che aggrediscono in forze, ma non è pulito nelle uscite. Soffre poco, però, contro Darmian.

Hysaj (21’ st) 5,5

Dopo il suo ingresso, anche il lato sinistro diventa territorio di caccia nerazzurro.