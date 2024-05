Lazio, l’agente di Casale: “Problemi con Sarri? Vi spiego cosa è successo”

ROMA - “Casale si era stufato di Sarri ed era spento? No, per questioni personali ha passato un periodo difficile. Non c’entra nulla Sarri. Con Tudor sta meglio perché ha superato il momento difficile”. Ha parlato così Mario Giuffredi, agente di Nicolò Casale, difensore della Lazio. L’anno scorso è stato uno dei pilastri della difesa biancoceleste, in questa stagione poi è scomparso un po’ dai radar. Soprattutto con Sarri, che lo aveva messo in panchina.