Lazio, la famiglia di Eriksson

C’è una parola svedese che si traduce senza l’aiuto del vocabolario: “familj”. Eriksson ha lasciato la sua villa nella contea di Värmland, quasi al confine con la Norvegia, per regalarsi una serata in famiglia. Salas aveva pensato di prendere un aereo da Santiago per abbracciarlo, perché ha capito che nella vita a certe persone non bisogna mai smettere di dire grazie. È rimasto bloccato in Cile, non è riuscito a partire. Si erano conosciuti nel 1998, durante il ritiro a Vigo di Fassa: il Matador era arrivato dal River Plate e nel Mondiale in Francia aveva segnato due gol all’Italia di Baggio e Vieri. Nella Lazio di Cragnotti hanno trascorso il periodo più bello della loro carriera e quando sentono la nostalgia di quei giorni si fanno una passeggiata virtuale su YouTube. Questa è un’altra domenica di baci e inchini, di applausi e giri d’onore, dopo l’evento dedicato il 12 maggio ai campioni del 1974. I tifosi aspettano Sven allo stadio Olimpico come un vecchio amico a cui viene riservato ogni volta un posto a capotavola. In tribuna Monte Mario anche la moglie e i figli di Sinisa Mihajlovic. Nel calcio ci si può allontanare e separare, ma gli affetti veri non hanno la durata di un contratto. Tenerezza e gratitudine, la Lazio ha organizzato per Eriksson una festa di colori e sentimenti. Non solo per il ricordo di uno scudetto, per la Coppa delle Coppe vinta a Birmingham, per la Supercoppa Europea ricevuta a Montecarlo dal principe Alberto, dopo la finale contro il Manchester United di Ferguson e Beckham. A generare questo vincolo non sono stati esclusivamente i successi, ma la sua concezione del lavoro. Sven ha sempre saputo dare un valore ai contenuti, scegliendo i toni giusti in un ambiente del calcio dominato dal pensiero distorto che servano i megafoni per essere seguiti e rispettati. Ha dimostrato che nella gestione di un gruppo si può risultare riconoscibili, in termini di carisma e personalità, senza alzare la voce e introdurre regole da caserma. Non contano le parole, ma l’efficacia di un messaggio. Con la sua coerenza si è fatto ascoltare e stimare.