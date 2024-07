Lazio, Marusic promuove Baroni: "Un tecnico forte". Poi svela il capitano

AURONZO DI CADORE - Contro l'Auronzo di Cadore, prima uscita stagionale della Lazio, conclusa 23-0 per i biancocelesti, ha indossato la fascia di capitano. Ma Adam Marusic ha svelato che non sarà lui a sostituire Ciro Immobile (passato nei giorni scorsi al Besiktas). "Il nostro capitano è Danilo Cataldi. Oggi non ha giocato dall'inizio e ho preso io la fascia. E' un orgoglio e una responsabilità: ma anche senza fascia devo giocare sempre il massimo", ha detto il terzino ai microfoni ufficiali del club.