Hansa Rostock-Lazio: quando si gioca, orario, dove vederla in tv e streaming

Hansa Rostock-Lazio, la cronaca

Dopo le tre amichevoli giocate ad Auronzo di Cadore, la Lazio ora è in Germania e in giornata affronterà l'Hansa Rostock alle ore 15. Per Baroni formazione sperimentale a causa dei tanti assenti come Romagnoli, Nuno Tavares, Castrovilli e Gila rimasti a Roma. Si ripartirà dal 4-2-3-1 con diverse novità nell'undici base e la possibilità di sperimentare in attesa del mercato e dei prossimi arrivi.