Lazio, Lotito si ferma a Gigot

Gran classico il finale di mercato, lascia sempre a desiderare. Non cambia, anche se si è chiuso a mezzanotte. L’extratime sarebbe servito un anno fa, quando saltò Greenwood. Ieri non è servito a nulla, tipico del sottosopra della Lazio. E’ aumentato il senso d’incertezza e di smarrimento, i mugugni dell’estate dello scontento s’intensificano. E’ finita con Casale più il laziale Cataldi fuori, un centrale e un regista. Con Gigot non è arrivato il laziale Folorunsho perché l’offerta in prestito gratuito con diritto di riscatto è stata respinta dal Napoli né è arrivato l’altro laziale Faraoni dal Verona (in serata è stato in ballo uno scambio con Akpa-Akpro o Basic). Folorunsho era atteso come acquisto di sostegno e conforto. Lui stesso ha aspettato la Lazio fino all’ultimo, è rimasto bloccato a Napoli. Niente mezzala in più, niente regista, figura richiesta da Baroni. Arthur è rimasto dov’era (alla Juve) e la proposta di prenderlo è rimasta tale. Non è arrivato neppure un under 22, tesserabile liberamente almeno in Italia. Guendouzi era e resta il fulcro del centrocampo. Baroni dovrà arrangiarsi con Vecino e Rovella da play. Con Dele-Bashiru e Castrovilli da mezzali o da mediani alternativi nel 4-2-3-1. Cinque centrocampisti per una maratona di partite che fino a gennaio toglierà il fiato. Come e perché? La rosa è corta, cortissima. Ventidue giocatori in A (con Tchaouna under). Ventuno in Europa. Nessuno del vivaio a parte Furlanetto, terzo portiere (in lista B in Europa). Le scelte dovranno essere spiegate, troppe domande incalzano anche Baroni dall’inizio del mercato: «Darò le risposte che è giusto che dia, ma dopo il Milan», la promessa. Infuriano le polemiche sui social. «Gli affari migliori sono quelli che non si fanno», la frase estiva contestata al diesse Fabiani. «Ho un nome 10 volte meglio di Greenwood», lo spot che fa flop di Lotito.