Lazio, visite mediche per Lazzari: le condizioni

In un momento particolarmente positivo, con la Lazio protagonista di quattro vittorie consecutive (contro Dinamo Kiev, Torino, Nizza ed Empoli), per Marco Baroni arrivano brutte notizie dall'infermeria. Il tecnico biancoceleste sarà infatti costretto a rinunciare a Manuel Lazzari. Il terzino destro era uscito per infortunio nel corso della sfida contro l'Empoli ed oggi si è sottoposto ad un controllo medico.