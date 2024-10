Emozione Lotito, ricorda Maestrelli e si commuove sul palco: "Un pezzo di storia della Lazio"

Lazio, Lotito e il paragone tra Baroni e Maestrelli

"Baroni come Maestrelli? Assolutamente sì. Se l’ho scelto, l’ho scelto con convincimento con quelle caratteristiche di professionalità, umiltà, orgoglio di appartenenza e capacità di fare gruppo. Mi pare lo stia dimostrando. Oltre ai risultati, mi pare scenda in campo una squadra determinata, unita, compatta e orgogliosa di portare avanti i nostri colori. Lo fa in tutte le partite, speriamo sia il tempo galantuomo e ridia a noi laziali, in termini di risultati sportivi, quello che noi costruiamo e che ci meritiamo attraverso il lavoro e il sacrificio di tutti i giorni”.