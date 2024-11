Parolo: “Farò l’allenatore. Così mi si è creato questo sogno”

Parolo e il futuro da allenatore

“I sogni non si raccontano ma non è molto distante da quella panchina". L'ex centrocampista rivela anche di aver "ricevuto due proposte per entrare in staff tecnici importanti. Non me la sono sentita. Credo di essere un allenatore decisionista e quindi in prima. Ho preferito dire di no, ringraziare e continuare la mia strada di studio e preparazione". E i riferimenti a cui ispirarsi non mancano. "Ho preso tanto da tutti gli allenatori che ho avuto. L'amore per il calcio, quello che ti sprona a dare tutto da Antonio Conte - prosegue Parolo - Conoscerlo prima mi avrebbe addirittura fatto fare un ulteriore step in carriera. Pioli aveva già l'idea di un calcio mobile. Una volta aveva in mente di far muovere da terzino a mediano dentro il campo Dusan Basta. Dusan non lo muovevi da lì, ma quell'idea in seguito l'abbiamo vista sviluppare da Guardiola con Walker. Da Inzaghi ho assimilato la capacità di gestione del gruppo. C’èanche Prandelli, uomo di spessore assoluto”.