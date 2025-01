Lazio, Ibrahimovic è ufficiale: le cifre e il comunicato

ROMA - Arijon Ibrahimovic è ufficialmente un nuovo giocatore della Lazio . Il giovane talento del Bayern Monaco, classe 2005, è dunque il primo rinforzo del mercato invernale biancoceleste potendo ricoprire più ruoli in campo:da trequartista-ala fino ad essere adeguato da mezzala. Il tedesco è già sbarcato a Fiumicino , accolto dai tifosi, ed ha già svolto le visite mediche, pronto ad unirsi alla squadra di Baroni .

Ibrahimovic alla Lazio: comunicato e cifre

Il club ha dato l'ufficialità del trasferimento con una foto sui social e con un comunicato: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con opzione di riscatto, e contro-riscatto, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Arijon Ibrahimović dall’FC Bayern München". Ibrahimovic arriva dunque in prestito gratuito con riscatto, libero non legato alle presenze, fissato a 8 milioni. Il Bayern Monaco, però, ha tenuto un diritto di recompra fissato a 25 milioni per il giocatore. Ibrahimovic indosserà la maglia numero 27.