Calciomercato Lazio, Gila per ora non rinnova: il motivo e gli scenari

È diventato Galactico alla Lazio, la dimensione Real l’ha trovata qui. L’esplosione di una stella luminosa è l’esplosione di Mario Gila. E’ uno dei pochi difensori che riesce a spostare le partite dal loro asse, è successo anche a Cagliari. E l’ha fatto da difensore-jolly. Era stato spostato a destra da Baroni dopo il ko di Hysaj. Da terzino s’è trasformato in mediano riuscendo a fare ciò che non gli era riuscito a Braga. E’ stato lui ad avviare ed ispirare l’azione del gol di Castellanos aprendo il gioco a sinistra e poi a destra. Riesce sempre a farsi riconoscere per le marcature da gorilla e i recuperi da pantera, per come si “mangia” palloni e avversari, per il gioco che propone alzandosi fino a centrocampo, pur rischiando slalom da cardiopalma. E’ la fortuna di Baroni, è la fortuna di Lotito. Una pepita d’oro per entrambi. L’augurio è che la Lazio possa tenerlo il più possibile, ma i conti si faranno a giugno. Se Gila andrà via sarà per questioni di bilancio e per limite di permanenza, perché il richiamo dei top club sarà irrefrenabile. In estate la sua valutazione sarà elevata e sarà l’ora di decidere il futuro. Rimarrà alla Lazio finché sarà possibile, l’exploit dell’ultimo anno e mezzo lo rende un uomo-mercato. Difensori così totali e moderni, così giovani (appena 24 anni), ce ne sono pochi. Se il Real Madrid deciderà davvero di riportarlo in Spagna, per la Lazio non ci sarà nulla da fare. Il prezzo però lo fa Lotito e al Real spetta la prelazione sul giocatore, detiene il 50% del valore: per comprarlo basterebbe versare la metà esatta della cifra chiesta dal presidente. Se arrivasse un’offerta da un club diverso, il Real sarebbe libero di pareggiarla o di dare il via alla cessione. In quest’ultimo caso incasserebbe metà della cifra accordata.