Lazio, i nuovi scalpitano: Provstgaard, Ibrahimovic e Belahyane cercano spazio

ROMA - Beata abbondanza, finalmente. Arrivano i rinforzi, acquisti dal mercato e dall'infermeria (Patric e Vecino) . Cinque innesti per la Lazio, possono essere decisivi per la seconda parte di stagione. Baroni ha passato le pene dell'inferno da fine dicembre, sono alle spalle i tormenti della panchina senza cambi , piena zeppa di baby della Primavera. Alleluia. La partita con il Monza è stata una benedizione dopo le sfide affrontate in emergenza, colpa delle squalifiche e dei problemi fisici che si sono accumulati nell'ultimo periodo. Un infortunio tira l'altro, spesso è così nel calcio. A Formello è tornato il sereno e sono aumentate le soluzioni , in primis grazie ai tre colpi chiusi nella sessione invernale. Ibrahimovic dal Bayern Monaco, l'unico prelevato in prestito e con il futuro ancora incerto, da definire attraverso il contributo da qui a maggio. Diritto di riscatto con controriscatto a favore dei tedeschi. Poi la coppia aggiunta a inizio mese, ufficializzata sul gong del 3 febbraio: Belahyane dal Verona e Provstgaard dal Vejle, entrambi a titolo definitivo con “pagamento posticipato” per superare i paletti legati all'indice di liquidità.

Lazio, abbondanza ritrovata per Baroni

Adesso palla a Baroni per integrarli e velocizzare l'inserimento. Il tecnico per ora ha protetto il vecchio gruppo rinviando l'esordio dei tre nuovi. Belahyane e Provstgaard hanno trovato domenica la prima convocazione, il risultato permetteva un ingresso immediato, non è stato preso in considerazione per premiare i protagonisti che hanno permesso alla Lazio di alimentare le ambizioni Champions e di chiudere al comando il mega-girone europeo. Questioni di gestione, una carezza nei confronti di chi ha lavorato sodo a Formello fin dal principio. Ibrahimovic, al contrario, ha vissuto tra le riserve la quarta partita di fila in campionato: Verona, Fiorentina e Cagliari prima del Monza. Aspetta il debutto. Le chance di impiego aumenteranno quando torneranno gli impegni infrasettimanali, aumenteranno le rotazioni e qualche titolare potrebbe essere risparmiato, almeno a match in corso.

Provstgaard, Belahyane e Ibrahimovic aspettano il debutto

Belahyane, Provstgaard e Ibrahimovic non sono stati inseriti nella lista dell'Europa League, le occasioni magari arriveranno nei quarti di Coppa Italia con l'Inter oppure a ridosso degli ottavi di Europa League, nelle gare di campionato che precederanno o seguiranno le fatiche del giovedì. Non c'è fretta, Baroni nel frattempo porta avanti le esercitazioni tattiche in allenamento. Pochi dubbi sulla posizione di Provstgaard, subito provato sul centrosinistra della coppia difensiva, come vice-Romagnoli. Belahyane si è mosso nel tandem in mediana, è il suo ruolo naturale. Deve battere la concorrenza di Guendouzi e Rovella, ogni volta tra i migliori. L'ex Monza è a rischio squalifica, anche il classe 2004 ha raggiunto Roma con la diffida sulle spalle, i cartellini possono essere una chiave. Ibra è quello dalla posizione più mutevole: inizialmente testato sulle due fasce, poi durante le sedute è stato utilizzato esclusivamente da trequartista. Centrale, più che altro, è tornata la volontà di Baroni rispetto alle mosse obbligate.