Lazio, alla ricerca della maturità

Serviva maturità. La Lazio aveva un compito: non abbassare il livello di attenzione. Ma ha affrontato il Venezia con leggerezza, come una gita in gondola. Ha pensato che sarebbe bastato il minimo sindacale per centrare l’ottava vittoria in trasferta. Squadra lenta, piatta, nel primo tempo non ha mai tirato in porta. È rimasta in attesa dell’episodio favorevole, considerando che il gruppo guidato da Di Francesco aveva sempre subìto gol dal 29 settembre,