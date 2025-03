La Lazio e il video con la canzone di Achille Lauro che fa il giro del web: "Muoio giovane..."

ROMA - Entusiasmo nella Lazio per la vittoria di domenica scorsa in casa del Milan, che ha rilanciato i ragazzi di Baroni nella corsa per un posto in Champions League. Gli account social del club biancoceleste hanno riproposto le immagini più belle del successo al Meazza, in un video accompagnato dalla voce di Achille Lauro, che è diventato virale in poche ore. L'apoteosi esplode al gol su rigore di Pedro, mentre in sottofondo risuona "Incoscienti giovani", brano portato a Sanremo dal cantautore romano, dichiaratamente tifoso della Lazio.