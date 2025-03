Mistero in Lazio-Udinese, c'è il caso sul recupero: perché 33'' in meno?

Non ci sono errori determinanti nella partita di Piccinini: forse un paio di cartellini di troppo, vede bene le situazioni in area. Resta un mistero: SKY e DAZN annunciano 5’ di recupero, non si vede il tabellone, ma i telecronisti confermano 5’, la Lega dice 5’, Piccinini fischia a 94’27” . Mah....

Rischio Kamara e Vecino

Rischia moltissimo Kamara quando entra su Zaccagni: per sua fortuna prende prima il pallone con il piede sinistro (anche se in realtà, in dinamica, finisce per prendere un po’ tutto alla fine). In caso contrario, sarebbe stato sicuramente rigore e sicuramente espulsione, visto che il bianconero era già ammonito. Altro rischio, stavolta in casa Lazio: Vecino entra su Thauvin e lo prende con il piede destro appena sopra il tallone sinistro. Al limite, condivisibile la scelta di Piccinini che ha optato per il giallo, poco più su....

Regolari i due gol

Ok la rete di Romagnoli (attesa dovuta ad problemi col SAOT): al momento del colpo di testa di Vecino, è tenuto in gioco dal piede sinistro di Bijol. Ok anche la rete di Thauvin: sulla rovesciata di Lucca, Provedel è tornato in porta e c’è Lazzari.

Non c'è rigore

Chiede un tocco di mano la Lazio sul cross di Zaccagni: vanno a contatto Vecino e Bijol, il pallone sembra sbattere prima sul petto, eventualmente solo dopo sul braccio destro, le immagini non chiariscono.

VAR: Ghersini 6

Tiene la posizione.