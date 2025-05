Allarme Lazio, servono terzini a Baroni: solo Pellegrini è pronto per la Juve

ROMA - Se vale sempre la vecchia regola per cui la Lazio si carica nelle difficoltà, Baroni può stare sereno. La carica ci sarà e sarà al top contro la Juve, il rischio è che manchino i terzini. Ad oggi gliene è rimasto solo uno, c’è speranza di averne due o tre anche se in condizioni fragili. L’unico per adesso è quel Pellegrini silurato per motivi di condotta a inizio febbraio, rimesso dentro solo perché Patric ha concluso la stagione per infortunio. Oggi Pellegrini, tre assist nelle ultime quattro partite di A, è irrinunciabile. L’emergenza terzini è un’emergenza tra la casualità e il grottesco leggendo i casi uno a uno. Marusic, questa è sventura, si è fatto male a Empoli, ha preso una botta, è a riposo, potrebbe saltare anche l’allenamento di oggi. Si rivedrà forse domani per fare un test, vuole esserci. Fisico bionico e cuore grande, non lascia mai sola la Lazio. Lazzari s’era fatto male ad un polpaccio, a quanto sembra proverà ad anticipare il rientro, può strappare al massimo la convocazione e un posto in panchina. Si era infortunato il 23 aprile a Genova, siamo al 7 maggio, sono trascorse appena due settimane. Veniamo a Tavares che è più in emergenza esistenziale che fisica, perso nel dilemma “essere o non essere?”. Lo stop risale al ritorno col Bodø, era il 17 aprile, nel suo caso di settimane ne sono trascorse ormai tre. Si era rifatto male all’adduttore sinistro, ma sono le esitazioni a preoccupare di più. Sta a lui decidere se provarci o meno in base a come si sente fisicamente e mentalmente. Ha avuto troppe insicurezze e troppi indugi negli ultimi mesi. Nel conto non c’è Hysaj, espulso a Empoli, salterà la Juve e tornerà a disposizione per l’Inter. L’assenza è doppiamente pesante viste le condizioni degli altri esterni.