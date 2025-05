Lazio tra Mandas e Provedel: la gestione futura dei portieri è rinviata ai prossimi mesi

Il futuro

Mandas chiuderà la stagione da titolare dopo un’escalation che l’ha portato dal rinnovo di marzo al rilancio in porta. Provedel chiuderà in panchina, costretto a vivere una sensazione nuova, lui che il rinnovo l’ha firmato un anno fa (scadenza 2027), da allora è come se avesse dovuto ingoiare rospi. Tutto della loro gestione è rinviato ai prossimi mesi, quando il mercato aprirà e si valuteranno eventuali offerte. E’ il caso di Mandas, può riceverne dall’estero, c’erano stati interessamenti già la scorsa estate, i più incalzanti dalla Premier. Ha 23 anni ed è normale che ambisca a giocare sempre da titolare, ha dimostrato di avere personalità e colpo d’occhio, anche dei difetti da smussare, è normale per un ragazzo così giovane. Gli sono stati perdonati di più per l’età. Provedel, all’apice della carriera, dopo l’elezione a miglior portiere della Serie A, ha scelto di rifirmare con la Lazio per chiudere la carriera in biancoceleste e non ha cambiato idea dopo gli ultimi accadimenti. Ha scomodato paragoni storici, record e ricordi con le sue imprese, oggi ha 31 anni e il contratto si chiuderà quando ne avrà 33. Guadagna 2 milioni e passa, l’ingaggio basta e avanza per ritenerlo blindato. Non gli sono stati perdonati momenti di incertezza, superati con slancio. Non è bastato. Il valzer che coinvolgerà i portieri della A è impronosticabile, ma più che con i movimenti i calcoli vanno fatti con le quotazioni di mercato e il borsino degli ingaggi. Due aspetti che spingono ancora di più Provedel alla permanenza. Ha un ingaggio che in pochi possono riconoscere. Al di là degli aspetti economici ha sempre detto di aver trovato nella Lazio e a Roma la giusta dimensione per la sua vita di portiere e uomo.

Il dualismo

La Lazio ha sì bisogno di due portieri veri, ma un dualismo come quello di quest’anno, diventato tormentone, non è facilmente sostenibile per nessuno. Sarà uno dei punti che verranno discussi durante il vertice società-tecnico. Mandas ha tre partite per tenersi il ruolo di numero uno. Provedel si tiene pronto a riprenderselo.