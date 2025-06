Lazio Primavera, Francesco Punzi è il nuovo allenatore: il comunicato

La Lazio ha ufficializzato la nomina di Francesco Punzi come nuovo allenatore della Primavera per la stagione sportiva 2025/2026. Il tecnico romano, già alla guida dell'Under 18 nella scorsa stagione, rappresenta una scelta di continuità nel progetto di crescita del settore giovanile biancoceleste. Con la selezione di Punzi, il club sottolinea l'importanza di valorizzare il lavoro interno e la competenza maturata negli anni all'interno della struttura tecnica. Il suo percorso, infatti, è stato segnato da risultati significativi sotto il profilo sia individuale che collettivo, mettendo in luce capacità di leadership e una particolare attenzione allo sviluppo dei giovani talenti.