Lazio, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2025/26: tutte le date e le novità

ROMA - La Lazio ha ufficialmente annunciato l’apertura della campagna abbonamenti per la stagione 2025/26, che prenderà il via mercoledì 26 giugno alle ore 16:00 e si concluderà mercoledì 20 agosto alle 23:59. L’abbonamento darà accesso alle 19 gare casalinghe di Serie A e alla prima partita interna di Coppa Italia, confermandosi un’opportunità per i tifosi biancocelesti di vivere la stagione all’Olimpico al fianco della squadra.

Abbonamenti Lazio, le modalità di vendita

La campagna sarà suddivisa in due fasi distinte, pensate per garantire priorità agli abbonati storici e ampliare poi la disponibilità a tutti i tifosi interessati. Prima fase: prelazione e rinnovo. Dal 26 giugno alle 16:00 fino al 9 luglio alle 23:59, gli abbonati della scorsa stagione avranno la possibilità di rinnovare il proprio abbonamento, con diritto di prelazione sul posto occupato nella stagione 2024/25. Contemporaneamente, sarà già attiva la possibilità per nuovi abbonati di acquistare tra i posti disponibili nei vari settori dello stadio. 10 e 11 luglio saranno invece due giornate “di recupero” dedicate agli ex abbonati che, pur non avendo rinnovato durante la prelazione, potranno ancora sottoscrivere un nuovo abbonamento scegliendo tra i posti rimasti liberi. Seconda fase: vendita libera. Dal 14 luglio alle ore 16:00 fino al 20 agosto alle 23:59, si aprirà ufficialmente la vendita libera: tutti i tifosi potranno acquistare un abbonamento scegliendo tra i posti ancora disponibili.