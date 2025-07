Cataldi torna alla Lazio con... Benzema: il selfie scatena i tifosi biancocelesti

Il selfie pubblicato sui social da Danilo Cataldi scatena i tifosi della Lazio , che hanno visto rientrare alla base il centrocampista romano, al termine del prestito alla Fiorentina . Tantissimi i commenti che accompagnano in queste ore lo scatto apparso su Instagram con Karim Benzema , incontrato casualmente in vacanza.

Cataldi, la foto con Benzema scatena i tifosi della Lazio sui social

La foto pubblicata ieri nelle Instagram Stories da Danilo Cataldi, in compagnia dell'ex Real Madrid Karim Benzema, divide nuovamente la tifoseria biancoceleste, ma scatena soprattutto l'ironia social dei sostenitori della Lazio. "Portalo con te, tornate insieme!", si legge tra i molteplici messaggi degli utenti che seguono l'account ufficiale dell'ex centrocampista viola. Cataldi, rientrato dal prestito alla Fiorentina, viene visto scherzosamente come "esca" per un ipotetico approdo dell'ex stella dei blancos all'ombra dell'Olimpico. Il classe '94, intanto, aspetta il suo momento per rivedere Maurizio Sarri ed essere valutato nel canonico ritiro estivo.